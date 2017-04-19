Пиксель Фейсбук на сайте: зачем нужен и почему важен?

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Пиксель Фейсбук — это тот инструмент, который вам нужно установить на свой сайт в первую очередь, перед тем как запускать любую рекламу. Я до сих пор слышу от многих, кто запускает рекламу в Facebook, что они его либо не используют, либо он просто установлен на сайте и все.

Причем одни говорят, что хз, как его использовать; другие — зачем о вообще нужен?

Нужен ли пиксель Facebook на вашем сайте? Блин, да. И еще раз «да». При любом раскладе.

Без пикселя Facebook вы ограничиваете себя в настройках рекламы. Ведь самые «вкусные» и работающие инструменты используются в связке с пикселем.

Без него вы не можете отслеживать и оптимизировать конверсии, собирать посетителей сайта, создавать похожие аудитории на основе этих посетителей, сегментировать аудиторию.

Тут еще много чего можно перечислить. Давайте лучше разбираться, что такое пиксель Фейсбук.

Если вы совсем не знакомы с пикселем Facebook, то: это некий фрагмент кода, который нужно вставлять в шапку вашего сайта, в теги HEAD каждой страницы вашего сайта.

Выглядит это вот так:

Как только код будет установлен на ваш сайт, случится магия.

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Пиксель Фейсбук позволит вам использовать следующие функции:

1. Пиксель Фейсбук — индивидуализированные аудитории

Это, наверное, самое крутое, что вы можете делать с помощью пикселя Facebook.

Когда человек заходит на ваш сайт, пиксель Facebook фиксирует это. Он распознает кто посетил и когда. В результате вы можете создавать действительно целевую аудиторию.

Все посетители вашего сайта в течение последних 1-180 дней

Люди, посетившие определенную страницу или несколько страниц

Люди, посетившие определенную страницу, исключая другие

Люди, которые посетили сайт в течение последних 180 дней, но не в последнее время

Люди, которые выполнили определенные события X несколько раз или которые были оценены в X долларов

Люди, которые были в числе 5%, 10% или 25% наиболее активных посетителей сайта

Я постоянно, когда выкладываю новый пост на блог — запускаю рекламу в Facebook на всех посетителей блога.

Чтобы сегментировать аудиторию еще более узко, то, например, когда тематика поста посвящена рекламе в Фейсбук, то я нацеливаю рекламу только на людей, которые читали посты на блоге в категории «Facebook».

Когда я делаю рекламу какого-нибудь мастер-класса, то всегда исключаю тех людей, которые уже зарегистрировались и попали на страницу Благодарности.

Это только пара вариантов, как использовать индивидуализированные аудитории. Ну я думаю смысл вы поняли.

Таких аудиторий можно создавать сотни и даже тысячи. Так что можно проводить очень крутую сегментацию.

2. Пиксель Фейсбук — стандартные события

В стандартных событиях вы можете добавить дополнительный кода на определенные страницы, чтобы сообщить Facebook, что произошло какое-то событие.

Стандартные события включают следующие варианты:

Поиск

Просмотр материалов

Добавление в корзину

Добавление в список желаний

Начало оформления заказа

Добавление платежной информации

Покупка

Лид

Завершение регистрации Вы можете включить дополнительные переменные кода, чтобы предоставить более подробную информацию о том, что произошло на этой странице для Facebook. Это важно для динамических объявлений, которые мы рассмотрим ниже. На первый взгляд это выглядит очень сложно. И не факт, что события вообще вам понадобятся. Вместо этого вы можете использовать… 3. Пиксель Фейсбук — индивидуально настроенные конверсии Поскольку пиксель установлен на вашем веб-сайте, Facebook знает кто зашел на ваш сайт и какую страницу он посетил. Если у вас после покупки/регистрации/подписки человек переходит на определенную страницу, то вы можете просто указать ее URL-адрес. Тогда при попадании человека на эту страницу будет засчитана конверсия.

Никакой установки дополнительного когда не требуется. Индивидуально настроенные конверсии очень полезны. И вот почему…

4. Пиксель Фейсбук — отслеживание конверсий

Теперь, когда вы создали индивидуально настроенные конверсии и/или стандартные события, Facebook будет получать данные о том, что совершилась та или иная конверсия на сайте. Таким образом, если кто-либо попадает на страницу с кодом, Facebook будет сообщать вам об этом.

Теперь, при создании любого объявления, вам нужно говорить Фейсбуку, чтобы он отслеживал каждую конверсию ваших рекламных кампаний. Я не знаю включали ли вы этот пункт в своей рекламе ранее; теперь будете иметь в виду (в самом конце создания рекламных объявлений):

Если вы оптимизировали рекламные кампании для конверсий, то Facebook автоматически сообщит вам о них. Но если вы оптимизировали для чего-то другого — например, трафика, то по умолчанию Фейсбук не будет показывать вам данные конверсий.

Поэтому вам надо вручную настроить отображение этих данных.

Для стандартных событий:

Для индивидуально настроенных конверсий:

Таким образом в отчетах вы можете отслеживать буквально все показатели: переходы, регистрации, заявки, покупки и т.д. Вы формируете некую приборную панель бизнеса и сможете все время держать руку на пульсе.

5. Пиксель Фейсбук — оптимизация конверсий

Если вы не создавали стандартные события и/или индивидуально настроенные конверсии, то вы не сможете оптимизировать конверсии …

Когда вы выбираете цель рекламной кампании «Конверсии», то в настройках вам нужно выбрать ту конверсию, для которой вы будете оптимизировать. А если у вас ничего нет, то оптимизация возможна только для трафика, вовлечения и просмотров видео.

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Фишка оптимизации за конверсии состоит в том, что когда на сайте установлен пиксель и Facebook понимает, когда осуществилась конверсия, то он начинает искать таких же людей, которые с большей вероятностью сконвертируются на вашем сайте. Соответсвенно ваши объявления будут показываться «правильным» людям из вашей ц.а.

6. Пиксель Фейсбук — динамическая реклама

Если у вас большой e-commerce сайт (интернет-магазин), то у вас также должен быть установлен пиксель. Это обязательно!

Допустим он уже установлен. Другой вопрос: вы уже пробовали настраивать динамическую рекламу для продажи ваших продуктов?

Если у вас сотни или тысячи продуктов, то создание объявлений под каждый продукт (или целевые действия посетителей) будет очень долгим и нецелесообразным действием.

С помощью пикселя и стандартных событий вы можете создавать шаблоны динамических объявлений …

Таким образом, то, что появляется в объявлении, будет зависеть от поведения пользователя. Опять же, благодаря пикселю Facebook.

Заключение

Я думаю вы уже оценили насколько важно установить пиксель Facebook на свой сайт и произвести необходимые настройки.

Если у вас нет пикселя, Ваши рекламные кампании является «неполноценными». Отслеживать результаты почти невозможно. Вы не сможете оптимизировать рекламу для нужных вам целевых действия.

Поэтому примите во внимание эту статью и сделайте необходимые действия с вашей рекламой уже сегодня.

Напишите в комментариях, если у вас будут проблемы с настройкой пикселя Фейсбук.